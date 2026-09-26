Üç dönemlik transfer yasağı gündem olmuştu! Fenerbahçe'den açıklama geldi

Fenerbahçe, FIFA'nın uyguladığı üç dönemlik transfer yasağının 28 Eylül Pazartesi günü yapılacak ödemenin ardından kalkacağını duyurdu. Sarı-lacivertliler, yasağın kaynağında Youssef En Nesyri'nin bonservis borcunun bulunduğunu açıkladı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Üç dönemlik transfer yasağı gündem olmuştu! Fenerbahçe'den açıklama geldi
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Fenerbahçe, FIFA tarafından kendisine uygulanan üç dönemlik transfer yasağının önümüzdeki hafta sona ereceğini bildirdi. Kulüpten yapılan açıklamaya göre yasak, 28 Eylül Pazartesi günü gerçekleştirilecek ödemenin ve FIFA nezdindeki bürokratik sürecin tamamlanmasının ardından kaldırılacak.

BONSERVİS BORCU YASAĞIN KAYNAĞI ÇIKTI

fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, yasağın geçici olduğu ve 2024-2025 sezonunda kadroya katılan youssef en nesyri'nin bonservis ücretiyle bağlantılı olduğu belirtildi. açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüze uygulanan üç dönemlik transfer yasağı geçici olup, 2024-2025 sezonunda takımımıza katılan Youssef En Nesyri'nin bonservis ücretiyle ilgilidir. Futbolcunun bonservis ücretine ilişkin olarak 30 Nisan 2026 tarihli transfer taksidin ödenmemesi nedeniyle ilgili kulüp FIFA nezdinde girişimde bulunmuş, yönetimimiz de göreve başladıktan sonra geciken taksidi ödemiştir. İlgili kulübün FIFA nezdinde açtığı davada bir sonraki taksidin de ödenmesi talep edilmiş, tarafımızca ödeme için FIFA kararı beklenmiştir. Kulübümüz FIFA kararı ile hükmedilen ödemeyi ilk mesai günü (28 Eylül Pazartesi) gerçekleştirecek ve FIFA nezdindeki bürokratik işlemlerin tamamlanmasının ardından transfer yasağı kaldırılacaktır."

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