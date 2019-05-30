Hazırlık karşılaşmasında Yunanistan ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nda 3 futbolcu, ilk kez A takım seviyesinde ay-yıldızlı formayı giydi.

Hazırlık karşılaşmasında Yunanistan ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nda 3 futbolcu, ilk kez A takım seviyesinde ay-yıldızlı formayı giydi.



Antalya Stadı'nda Yunanistan ile oynanan hazırlık maçına A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Uğurcan Çakır, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Nazım Sangare, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Cengiz Ünder, Yusuf Yazıcı, Cenk Tosun ve Kenan Karaman'dan oluşan ilk 11'i sahaya sürdü.



A Milli Takım'da kaleci Uğurcan Çakır ile savunma oyuncuları Umut Meraş ve Nazım Sangare, ilk kez ay-yıldızlı formayı terletti.



Karşılaşmada sakatlıkları bulunan Burak Yılmaz, Enes Ünal ve Emre Taşdemir'in yanı sıra, Mert Günok, Deniz Türüç, Dorukhan Toköz, Efecan Karaca, Hakan Çalhanoğlu ile Ömer Ali Şahiner kadroda yer almadı.



Taraftarlara Türk bayrağı dağıtıldı

Stat dışındaki etkinlik alanlarında ve saha içinde futbolseverlere Türk bayrakları verildi.

Yunanistan karşılaşması öncesinde Milli Takım Taraftar Kulübü, çeşitli etkinlikler düzenledi.

Antalya Stadı önünde etkinlik alanına kurulan sahnede çeşitli aktiviteler gerçekleştirildi.