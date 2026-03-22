Üç Premier Lig ekibi, milli yıldızın peşinde

A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası'na gidebilmek için 26 Mart Perşembe günü İstanbul'da play-off yarı finalinde Romanya'yı konuk edecek.

Ay-yıldızlılarımız rakibini elemesi halinde, Slovakya ile Kosova arasında oynanacak diğer yarı final eşleşmesinin galibi ile 31 Mart Salı günü deplasmanda final maçında karşılaşacak. Kırmızı-beyazlılar bu maçı da kazanması halinde 2026 Dünya Kupası biletini alacak.

ARAL ŞİMŞİR ŞANS BULURSA AY-YILDIZLI FORMAYI İLK KEZ GİYECEK

Kritik maçlar öncesinde açıklanan 30 kişilik A Milli Takım aday kadrosuna, Midtjylland'la harika bir sezon geçiren Aral Şimşir de dahil edildi.

24 yaşındaki sol kanat oyuncusu, şans bulması halinde ilk kez A Milli Takım forması terletecek.

Şimşir, bu sezon 42 maçta 11 gol, 18 asistle harika bir performans ortaya koydu

PREMIER LİG EKİPLERİ PEŞİNDE

Teamtalk'un haberine göre; İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leeds United, Brentford ve Crystal Palace, Aral Şimşir'le ciddi şekilde ilgileniyor.

Şimşir'in mücadelede forma giyme ihtimaline karşın üç İngiliz kulübünün gözlemcileri de Perşembe günü ay-yıldızlıların mücadelesini tribünden takip edecek.

Ayrıca Brentford'un Aral Şimşir'in menajeriyle temas kurduğu idida ediliyor.