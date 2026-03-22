Üç Premier Lig ekibi, milli yıldızın peşinde

Dünya Kupası play-off müsabakaları için A Milli Takım'ın aday kadrosuna dahil edilen o isim için için Premier Lig'den 3 kulüp devrede

Toygu Ökçün
Yayınlanma:

A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası'na gidebilmek için 26 Mart Perşembe günü İstanbul'da play-off yarı finalinde Romanya'yı konuk edecek.

Ay-yıldızlılarımız rakibini elemesi halinde, Slovakya ile Kosova arasında oynanacak diğer yarı final eşleşmesinin galibi ile 31 Mart Salı günü deplasmanda final maçında karşılaşacak. Kırmızı-beyazlılar bu maçı da kazanması halinde 2026 Dünya Kupası biletini alacak.

ARAL ŞİMŞİR ŞANS BULURSA AY-YILDIZLI FORMAYI İLK KEZ GİYECEK

Kritik maçlar öncesinde açıklanan 30 kişilik A Milli Takım aday kadrosuna, Midtjylland'la harika bir sezon geçiren Aral Şimşir de dahil edildi.

24 yaşındaki sol kanat oyuncusu, şans bulması halinde ilk kez A Milli Takım forması terletecek.

Şimşir, bu sezon 42 maçta 11 gol, 18 asistle harika bir performans ortaya koydu

PREMIER LİG EKİPLERİ PEŞİNDE

Teamtalk'un haberine göre; İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leeds United, Brentford ve Crystal Palace, Aral Şimşir'le ciddi şekilde ilgileniyor.

Şimşir'in mücadelede forma giyme ihtimaline karşın üç İngiliz kulübünün gözlemcileri de Perşembe günü ay-yıldızlıların mücadelesini tribünden takip edecek.

Ayrıca Brentford'un Aral Şimşir'in menajeriyle temas kurduğu idida ediliyor.

Türkiye'nin en çok tercih edilen mesleği belli olduTürkiye'nin en çok tercih edilen mesleği belli olduYaşam
Türkiye Milli takımı İngiltere Premier Lig
Günün Manşetleri
Türksat ve AA’dan Ulusal Kanal yayınını kesme bildirimi
İstanbul Fatih'te bina çöktü!
5G'li akıllı yolda testler başlıyor
ABD'li senatörden itiraf: "Askeri çözüm tıkandı"
Tahran kararlı: "düşman teslim olana kadar"
İran, Dimona Nükleer Tesisini vurdu
Öcalan ailesi ve avukatlarıyla görüştü
29 ilde 139 şüpheli yakalandı
İstanbul'da bayramın ilk günü geniş çaplı denetim
Türkiye’de İHA pilotluğu başvurularında yüzde 236 artış
Çok Okunanlar
Bankalar keseyi açtı: İşte 1 milyona en çok kazandıranlar... Bankalar keseyi açtı: İşte 1 milyona en çok kazandıranlar...
Gazete manşetleri 22 Mart Pazar Gazete manşetleri 22 Mart Pazar
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?
Benzin, motorin ve LPG bugün ne kadar oldu? Benzin, motorin ve LPG bugün ne kadar oldu?
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum