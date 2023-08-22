Üç sezon sonra futbola dönen Barış Örücü, kendine güveniyor

Nazilli Belediyespor ile anlaşan orta saha oyuncusu Barış Örücü:

"Tekrar başaracağımdan eminim. Futbolu kesinlikle çok özlemişim"

- "Taraftarlarımız olsun, futbolla ilgili olan insanlar olsun yorumlarını yapabilirler fakat futbolcuların da insan olduklarını asla unutmamaları lazım"

Son olarak 2019-2020 sezonunda Sakaryaspor forması giyen Barış Örücü, Nazilli Belediyespor ile anlaştı. Daha önce Bursaspor, Denizlispor, Konyaspor ve Alanyaspor formaları da giyen tecrübeli oyuncunun transferi sosyal medyada eleştirilere neden oldu.

Barış Örücü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, futbolu bırakmak gibi bir düşüncesi yokken ailevi sorunlar nedeniyle futboldan uzak kaldığını ifade etti. Herkesin hayatında benzer sorunlar olabileceğini dile getiren Örücü, "Futboldan, spordan da uzak kaldığın zaman tekrar dönme süreci daha zor. Bu süreç ne kadar uzadıysa biraz da gözümüzde büyüdü, yalan yok. Nasip bugüneymiş." dedi.

Nazilli Belediyespor Başkanı Süleyman Urkay'la daha önce de birlikte çalıştıklarını belirten Örücü, kendisini çok sevdiğini, projelerini anlattıktan sonra takıma geldiğini söyledi.

Urkay'a zamana ihtiyacı olduğunu söylediğini ifade eden Örücü, şöyle dedi:

"Onlar da tabii ki hazır olduğum zaman çok büyük katkıları vereceğimi biliyorlar. O güveni verdiler bana. Dikkat ederek sakatlanmadan dediğimiz gibi çok fazla gaza gelmeden, bilinçli bir şekilde en iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyorum. Takıma, şehre katkı sağlamak istiyorum. İçimde güzel bir heyecan var, zor olacak ama sonunda daha güzel olacağına inanıyorum."



"FUTBOLU KESİNLİKLE ÇOK ÖZLEMİŞİM"

Kendisini zorlu bir sürecin beklediğini vurgulayan Örücü, şöyle devam etti:

"Farkındayım ama daha önce başardım. Tekrar başaracağımdan eminim. Futbolu kesinlikle çok özlemişim. Burası güzel bir şehir, güzel bir kulüp. İnsanlar da sıcak karşıladı, beni bilen biliyor. Destekleri için teşekkür ederim. Kendi hedefim tekrardan sahaya dönebilmek. Eski Barış'ı biraz da olsa izletebilmek, kendine öz güvenimi kazandığım zaman çoğu insan da biliyor neler yapabildiğimi. Beraber büyük hedeflere ulaşabilmek istiyorum çünkü futbolda hiçbir zaman belli olmuyor. Hem ben kazanayım hem Nazillispor kazansın isterim."



"TEPKİLERİ VAR, NORMALDİR"

Bazı taraftar gruplarınca futbola ara verdiği için sosyal medyada eleştirildiğini anımsatan Örücü, şunları söyledi:

"Taraftarlarımız olsun, futbolla ilgili olan insanlar olsun yorumlarını yapabilirler fakat futbolcuların da insan olduklarını asla unutmamaları lazım çünkü herkes bir birey, duyguları var, düşünceleri var. Tabii ki uzun bir ara verildi. Ben de farkındayım ama dönüşün de bu kez muhteşem olacağını da düşünüyorum. O yüzden tepkileri var, doğal olarak normaldir. Tekrar yani bu kadar uzun aradan sonra sahaya dönebilmek bence cesaret işi. Herkes bunu yapamazdı. Ben bunu göze aldım çünkü kendimi biliyorum. Onlar da bana o gereken zamanı versin ben onlara çok güzel mutluluklar yaşatacağımı düşünüyorum."