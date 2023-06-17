UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri özetler
UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemelerinde A milli takımımız, Letonya karşısında 3-2'lik zaferle kazanırken, diğer UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası maçlarında da dikkat çekecek galibiyetler oldu.
Ay-yıldızlılar, bu sonucun ardından 6 puan ve maç fazlasıyla grupta ilk sırada yer aldı.
Öne çıkan diğer maçlarda, Fransa, deplasmanda Cebelitarık'ı 3-0, İngiltere ise konuk olduğu Malta'yı 4-0 mağlup etti.
Alınan sonuçlar şöyle:
B Grubu:
Cebelitarık-Fransa: 0-3
Yunanistan-İrlanda Cumhuriyeti: 2-1
C Grubu:
Kuzey Makedonya-Ukrayna: 2-3
Malta-İngiltere: 0-4
D Grubu:
Letonya-Türkiye: 2-3
Galler-Ermenistan: 2-4
H Grubu:
Finlandiya-Slovenya: 2-0
San Marino-Kazakistan: 0-3
Danimarka-Kuzey İrlanda: 1-0
I Grubu:
Kosova-Romanya: 0-0
Andorra-İsviçre: 1-2
Belarus-İsrail: 1-2
Kaynak: Anadolu Ajansı