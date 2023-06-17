UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri özetler

Ay-yıldızlılar, bu sonucun ardından 6 puan ve maç fazlasıyla grupta ilk sırada yer aldı.

Öne çıkan diğer maçlarda, Fransa, deplasmanda Cebelitarık'ı 3-0, İngiltere ise konuk olduğu Malta'yı 4-0 mağlup etti.

Alınan sonuçlar şöyle:



B Grubu:

Cebelitarık-Fransa: 0-3

Yunanistan-İrlanda Cumhuriyeti: 2-1



C Grubu:

Kuzey Makedonya-Ukrayna: 2-3

Malta-İngiltere: 0-4



D Grubu:

Letonya-Türkiye: 2-3

Galler-Ermenistan: 2-4



H Grubu:

Finlandiya-Slovenya: 2-0

San Marino-Kazakistan: 0-3

Danimarka-Kuzey İrlanda: 1-0



I Grubu:

Kosova-Romanya: 0-0

Andorra-İsviçre: 1-2

Belarus-İsrail: 1-2