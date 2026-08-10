UEFA, AFC ve CONCACAF'tan ortak açıklama: Infantino'ya sert eleştiri

Avrupa, Asya ve Kuzey-Orta Amerika futbol konfederasyonları, FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya yönelik ortak bir açıklama yayımladı. Açıklamada, futbolun hiçbir şahsa veya kuruma ait olmadığı vurgulanarak Infantino'nun yönetim tarzına dair sert bir eleştiri yöneltildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
UEFA, AFC ve CONCACAF'tan ortak açıklama: Infantino'ya sert eleştiri
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Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) ve Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF), ortak bir açıklamayla FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya eleştiride bulundu.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, AFC Başkanı Salman Bin İbrahim Al Khalifa ve CONCACAF Başkanı Victor Montagliani'nin imzalarını taşıyan açıklamada, futbolun hiçbir şahsa veya kuruma ait olmadığı vurgulandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Futbol, oyunculara, taraftarlara, kulüplere, üye federasyonlara ve geleceğini korumakla görevlendirilen tüm kurumlara aittir."

"LİDERLİK BİR MÜLK DEĞİLDİR"

Metnin devamında FIFA Başkanı Infantino'nun yönetim şekli hedef alındı. Açıklamada, "Futbolda liderlik bir mülk değildir. Gücü elde tutmak veya gücün elde tutulmasını talep etmekle ilgili değildir. Liderlik, kendisine güvenen futbol ailesine karşı üstlenilen bir hizmet görevidir. Aldatma yoluyla güven kırıldığında ve bir kişi kendisine yetki veren kolektif yapının üzerine çıktığında, bu görev terk edilmiş olur" denildi.

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