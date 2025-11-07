UEFA Avrupa Ligi 4. hafta sonuçları: Fenerbahçe deplasmanda berabere kaldı

UEFA Avrupa Ligi’nde 4. hafta maçları sona erdi. Fenerbahçe, deplasmanda Viktoria Plzen ile golsüz berabere kalırken, Midtjylland 4’te 4 yaparak zirveye yerleşti. İşte gecenin sonuçları…

UEFA Avrupa Ligi’nde 4. hafta heyecanı oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında TSİ 23.00 seansında 9 maç oynandı.

Fenerbahçe, deplasmanda Viktoria Plzen ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla sarı-lacivertliler 7 puanla 15. sırada yer aldı.

Milli futbolcu Zeki Çelik’in 73 dakika forma giydiği maçta Roma, deplasmanda Rangers’ı 2-0 mağlup etti.

Danimarka temsilcisi Midtjylland, oynadığı 4 maçı da kazanarak 12 puanla zirvenin sahibi oldu.

Gecenin sonuçları:

Viktoria Plzen (Çekya) - Fenerbahçe: 0-0
Aston Villa (İngiltere) - Maccabi Tel Aviv (İsrail): 2-0
Real Betis (İspanya) - Olimpik Lyon (Fransa): 2-0
Bologna (İtalya) - Brann (Norveç): 0-0
Braga (Portekiz) - Genk (Belçika): 3-4
Ferencvaros (Macaristan) - Ludogorets (Bulgaristan): 3-1
PAOK (Yunanistan) - Young Boys (İsviçre): 4-0
Rangers (İskoçya) - Roma (İtalya): 0-2
Stuttgart (Almanya) - Feyenoord (Hollanda): 2-0

