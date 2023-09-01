UEFA Avrupa Ligi grup kura çekimleri ne zaman saat kaçta? İşte torbalar

UEFA Şampiyonlar Ligi'nden sonra Avrupa'nın en büyük organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekimi zamanı.

UEFA AVRUPA LİGİ GRUP KURA ÇEKİMLERİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA? İŞTE TORBALAR

Saat 14.00'te başlayacak kura TV8.5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.Hangi torbada hangi takımlar yer alıyor haberimizin içerisinde buna ulaşabilirsiniz.

1.TORBA 2.TORBA 3.TORBA 4.TORBA

West Ham Sporting CP Molde Toulouse

Roma Rennes Sherrif Backa Topola

Vİllerreal Real Betis Freiburg Panathianikos

Atalanta Marsilya M.Haifa Aris Limassol

Liverpool Slavia Prag Brihgton AEK

Ajax Olimpiakos Union SG Servette

Rangers Lask Linz Sparta Prag Rakow

Bayer Leverkusen Karabağ Sturm Graz Hacken