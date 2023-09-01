UEFA Avrupa Ligi grup kura çekimleri ne zaman saat kaçta? İşte torbalar
UEFA Avrupa Ligi'nde ön eleme maçları tamamlandı.Sıra hangi grupta hangi takımların oynayacağı ve fikstür çekimi yapılacak.32 takımın katıldığı bu organizasyonda kura çekimi ne zaman saat kaçta ve hangi torbada hangi takımlar yer alıyor? İşte detaylar...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nden sonra Avrupa'nın en büyük organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekimi zamanı.
UEFA AVRUPA LİGİ GRUP KURA ÇEKİMLERİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA? İŞTE TORBALAR
Saat 14.00'te başlayacak kura TV8.5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.Hangi torbada hangi takımlar yer alıyor haberimizin içerisinde buna ulaşabilirsiniz.
1.TORBA 2.TORBA 3.TORBA 4.TORBA
West Ham Sporting CP Molde Toulouse
Roma Rennes Sherrif Backa Topola
Vİllerreal Real Betis Freiburg Panathianikos
Atalanta Marsilya M.Haifa Aris Limassol
Liverpool Slavia Prag Brihgton AEK
Ajax Olimpiakos Union SG Servette
Rangers Lask Linz Sparta Prag Rakow
Bayer Leverkusen Karabağ Sturm Graz Hacken