UEFA Avrupa Ligi grup kura çekimleri ne zaman saat kaçta? İşte torbalar

UEFA Avrupa Ligi'nde ön eleme maçları tamamlandı.Sıra hangi grupta hangi takımların oynayacağı ve fikstür çekimi yapılacak.32 takımın katıldığı bu organizasyonda kura çekimi ne zaman saat kaçta ve hangi torbada hangi takımlar yer alıyor? İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi grup kura çekimleri ne zaman saat kaçta? İşte torbalar
UEFA Avrupa Ligi grup kura çekimleri ne zaman saat kaçta? İşte torbalar
Editör: Nihat Çarboğa
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nden sonra Avrupa'nın en büyük organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekimi zamanı.

UEFA Avrupa Ligi grup kura çekimleri ne zaman saat kaçta? İşte torbalar - Resim : 1

UEFA AVRUPA LİGİ GRUP KURA ÇEKİMLERİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA? İŞTE TORBALAR

Saat 14.00'te başlayacak kura TV8.5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.Hangi torbada hangi takımlar yer alıyor haberimizin içerisinde buna ulaşabilirsiniz.

1.TORBA                             2.TORBA                            3.TORBA                     4.TORBA

West Ham                         Sporting CP                        Molde                         Toulouse

Roma                                 Rennes                               Sherrif                         Backa Topola

Vİllerreal                            Real Betis                           Freiburg                       Panathianikos

Atalanta                            Marsilya                              M.Haifa                       Aris Limassol

Liverpool                          Slavia Prag                          Brihgton                       AEK

Ajax                                  Olimpiakos                         Union SG                      Servette

Rangers                            Lask Linz                             Sparta Prag                  Rakow

Bayer Leverkusen             Karabağ                              Sturm Graz                   Hacken

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# uefa avrupa ligi
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