UEFA Avrupa Ligi Play-off turundaki tek Türk temsilcisi Trabzonspor, 3-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Yunanistan'ın AEK takımına 2-0 yenildi. Bordo-mavili ekip, deplasmanda aldığı avantajlı skorla gruplara kaldı.Kaynak: AA
Trabzonspor'un yanı sıra Karabağ, Kopenhag, Astana, Slovan Bratislava, Celtic, Malmö, Partizan, Espanyol, PSV, Braga, Feyenoord, AZ Alkmaar, Ferencvaros, Gent, Ludogorets, Wolverhampton, Dudelange, Eintracht Frankfurt, Rangers ve Vitoria gruplarda mücadele etmeye hak kazandı.
Play-off turunda her iki maçta alınan sonuçlar şöyle:
Karabağ (Azerbaycan) - Linfield (Kuzey İrlanda): 2-3, 2-1
Riga (Letonya) - Kopenhag (Danimarka): 1-3, 1-0
BATE (Belarus) - Astana (Kazakistan): 0-3, 2-0
PAOK (Yunanistan) - Slovan Bratislava (Slovakya): 0-1, 3-2
AIK (İsveç) - Celtic (İskoçya): 0-2, 1-4
Bnei Yehuda (İsrail) - Malmö (İsveç): 0-3, 0-1
Molde (Norveç) - Partizan (Sırbistan): 1-2, 1-1
Zorya (Ukrayna) - Espanyol (İspanya): 1-3, 2-2
Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi) - PSV (Hollanda): 0-3, 0-4
Spartak Moskova (Rusya) - Braga (Portekiz): 0-1, 1-2
Antwerp (Belçika) - AZ Alkmaar (Hollanda): 1-1, 1-4
Hapoel Beer Sheva (İsrail) - Feyenoord (Hollanda): 0-3, 0-3
Trabzonspor - AEK (Yunanistan): 3-1, 0-2
Dudelange (Lüksemburg) - Ararat (Ermenistan): 1-2, 2-1 (5-4 penaltılarla)
Ferencvaros (Macaristan) - Süduva (Litvanya): 0-0, 4-2
Rijeka (Hırvatistan) - Gent (Belçika): 1-2, 1-1
Maribor (Slovenya) - Ludogorets (Bulgaristan): 0-0, 2-2
Eintracht Frankfurt (Almanya) - Strasbourg (Fransa): 0-1, 3-0
Rangers (İskoçya) - Legia (Polonya): 0-0, 1-0
Wolverhampton (İngiltere) - Torino (İtalya): 3-2, 2-1
Vitoria (Portekiz) - FCSB (Romanya): 0-0, 1-0
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