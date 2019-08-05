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UEFA Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme turu başlıyor

Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor'un da mücadele edeceği UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunun ilk ayağı yarın, 7 Ağustos Çarşamba ve 8 Ağustos Perşembe günü yapılacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme turu başlıyor

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu yarın başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında 3. ön eleme turu ilk karşılaşmaları, yarın, 7 Ağustos Çarşamba ve 8 Ağustos Perşembe günü oynanacak. Yarın 3, çarşamba tek, perşembe ise 32 müsabaka yapılacak.

Türk temsilcileri Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor, 8 Ağustos Perşembe günü sahaya çıkacak. Trabzonspor, TSİ 19.00'da Çek ekibi Sparta Prag'a konuk olacak. Yeni Malatyaspor ise TSİ 22.00'de Sırbistan'ın Partizan takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

Play-off turuna yükselecek ekipler, 13-15 Ağustos tarihlerindeki rövanşların ardından belli olacak.


Kaynak: AA
Etiketler; #uefa avrupa ligi #Trabzonspor #Yeni Malatyaspor
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