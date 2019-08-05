UEFA Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme turu başlıyor

Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor'un da mücadele edeceği UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunun ilk ayağı yarın, 7 Ağustos Çarşamba ve 8 Ağustos Perşembe günü yapılacak.

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu yarın başlayacak.



Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında 3. ön eleme turu ilk karşılaşmaları, yarın, 7 Ağustos Çarşamba ve 8 Ağustos Perşembe günü oynanacak. Yarın 3, çarşamba tek, perşembe ise 32 müsabaka yapılacak.



Türk temsilcileri Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor, 8 Ağustos Perşembe günü sahaya çıkacak. Trabzonspor, TSİ 19.00'da Çek ekibi Sparta Prag'a konuk olacak. Yeni Malatyaspor ise TSİ 22.00'de Sırbistan'ın Partizan takımıyla deplasmanda karşılaşacak.



Play-off turuna yükselecek ekipler, 13-15 Ağustos tarihlerindeki rövanşların ardından belli olacak.

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