Organizasyonun son 32 turu ilk ayağında 7 karşılaşma sona erdi.

UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu ilk ayağında 7 karşılaşma tamamlandı.



Avrupa futbolunun en önemli ikinci organizasyonunun son 32 turu ilk ayağında, TSİ 21.00'de başlayan karşılaşmalar sona erdi.



Öne çıkan maçlarda, İngiltere temsilcisi Arsenal, konuk olduğu İsveç ekibi Östersunds'u 13. dakikada Nacho Monreal, 24. dakikada Sotirios Papagiannopoulos (kendi kalesine) ve 58. dakikada Türk asıllı Alman oyuncu Mesut Özil'in golleriyle 3-0 yendi.



Milan da deplasmanda karşılaştığı Bulgaristan temsilcisi Ludogorets'i 3-0'lık skorla geçti. İtalyan ekibinin gollerini 45. dakikada Patrick Cutrone, 64. dakikada Ricardo Rodriguez, 90+2'nci dakikada Fabio Borini kaydetti. Milan'da maça ilk 11'de başlayan milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, 75. dakikada yerini Borini'ye bıraktı.



Milli oyuncu Ömer Toprak'ın ilk 11'de forma şansı bulduğu Borussia Dortmund ise ağırladığı Atalanta'yı uzatmalarda bulduğu golle 3-2 mağlup etti. Alman ekibi 30. dakikada Andre Schürrle, 65 ve 90+1'nci dakikalarda Michy Batshuayi ile ağları sarstı. İtalya temsilcisinin gollerini ise Josip Ilicic kaydetti.



Rus ekibi Lokomotiv Moskova ise konuk olduğu Fransa'dan Nice'i 3-2 mağlup etti. Eski Beşiktaşlı Manuel Fernandes, biri penaltıdan olmak üzere üç gol atarak maçın yıldızı oldu. Racine Coly'nin 67. dakikada doğrudan kırmızı kart görmesinin ardından maçı 10 kişi tamamlayan Nice'in gollerini ise biri penaltıdan Mario Balotelli kaydetti.



Sona eren maçların sonuçları şöyle:



Olympique Marsilya (Fransa) - Braga (Portekiz): 3-0



Östersunds (İsveç) - Arsenal (İngiltere): 0-3



Ludogorets (Bulgaristan) - Milan (İtalya): 0-3



Real Sociedad (İspanya) - Salzburg (Avusturya) 2-2



Spartak Moskova (Rusya) - Athletic Bilbao (İspanya): 1-3



Nice (Fransa) - Lokomotiv Moskova (Rusya): 2-3



Borussia Dortmund (Almanya) - Atalanta (İtalya): 3-2