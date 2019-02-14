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UEFA Avrupa Ligi'nde 8 maç oynandı

UEFA Avrupa Ligi'nin son 32 turu ilk ayağında 8 karşılaşma tamamlandı.

UEFA Avrupa Ligi'nde 8 maç oynandı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci organizasyonunun son 32 turu ilk ayağında, TSİ 20.55'te başlayan karşılaşmalar sona erdi.
Turnuvada Türkiye'yi temsil eden takımlardan Galatasaray, sahasında Portekiz ekibi Benfica'ya 2-1 mağlup oldu. Benfica'nın gollerini 27. dakikada Eduardo Salvio penaltıdan ve 64. dakikada Haris Seferovic attı. Sarı-kırmızılıların tek golü, 54. dakikada Christian Luyindama'dan geldi.
Belarus ekibi BATE, sahasında İngiltere temsilcisi Arsenal'ı 45. dakikada Stanislav Dragun'un kaydettiği golle 1-0 yenerek günün sürprizine imza attı.
Avusturya'da Rapid Wien'e konuk olan İtalya temsilcisi Inter, 39. dakikada Lautaro Martinez'in penaltıdan attığı golle 1-0 galip geldi.
İspanya ekibi Sevilla ise İtalya'nın Lazio takımına konuk olduğu maçı, 22. dakikada Wissam Ben Yedder'in bulduğu golle 1-0 kazandı.
Son 32 turu karşılaşmalarının rövanşları, 20-21 Şubat'ta oynanacak.

Tamamlanan maçların sonuçları şöyle:
Galatasaray - Benfica (Portekiz): 1-2
BATE (Belarus) - Arsenal (İngiltere): 1-0
Lazio (İtalya) - Sevilla (İspanya): 0-1
Olympiakos (Yunanistan) - Dinamo Kiev (Ukrayna): 2-2
Rennes (Fransa) - Real Betis (İspanya): 3-3
Krasnodar (Rusya) - Bayer Leverkusen (Almanya): 0-0
Slavia Prag (Çekya) - Genk (Belçika): 0-0
Rapid Wien (Avusturya) - Inter (İtalya): 0-1


Kaynak: AA
Etiketler; #uefa avrupa ligi
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