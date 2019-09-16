İstanbul Valiliği'nden Tuzla açıklaması
İstanbul Valiliği'nden Tuzla açıklaması
İran'dan ABD'ye ''vururuz'' notası
İran'dan ABD'ye ''vururuz'' notası
İzmir'de edebiyat günleri
İzmir'de edebiyat günleri
İstanbul'daki büyük yangın, Sabiha Gökçen'i etkilemiyor
İstanbul'daki büyük yangın, Sabiha Gökçen'i etkilemiyor

UEFA Avrupa Ligi'nde Türk takımlarının maçlarının hakemleri belli oldu

Türk takımlarının grup aşamasında yapacakları ilk hafta maçlarının hakemleri belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde Türk takımlarının maçlarının hakemleri belli oldu

Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir'in yer aldığı UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasında 19 Eylül Perşembe günü oynanacak ilk hafta maçlarının hakemleri belli oldu.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, K Grubu'nda Slovakya'da Slovan Bratislava'yla karşılaşacak Beşiktaş'ın maçını Estonya'dan hakem Kristo Tohver yönetecek. Tohver'in yardımcılıklarını ise aynı ülkeden Silver Koiv ve Aron Harsing yapacak.

C Grubu'nda İspanya deplasmanında Getafe'ye konuk olacak Trabzonspor'un maçında ise Slovenya'dan Matej Jug düdük çalacak. Jug'un yardımcılıklarını vatandaşları Matej Zunic ve Grega Kordez üstlenecek.

Medipol Başakşehir'in J Grubu'nda İtalya'da Roma'yla yapacağı maçı İspanyol hakem Xavier Estrada Fernandez yönetecek. Fernandez'in yadımcılıkları görevinde ise vatandaşları Roberto Alonso ve Teodoro Sobrino bulunacak.


Kaynak: AA
Etiketler; #uefa avrupa ligi #beşiktaş #Trabzonspor #Medipol Başakşehir
Önceki Haber
Beşiktaş deplasmanda kayıp
Sonraki Haber
Medipol Başakşehir 'Buruk' başladı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.