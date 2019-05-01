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UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final heyecanı başlıyor

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final heyecanı, yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final heyecanı başlıyor

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final ilk maçları, yarın oynanacak. 

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında yarı final ilk ayağı heyecanı, yarın TSİ 22.00'de oynanacak iki karşılaşmayla başlayacak.

Yarı final eşleşmeleri şöyle:
Eintracht Frankfurt (Almanya) - Chelsea (İngiltere)

Arsenal (İngiltere) - Valencia (İspanya)

Müsabakalar, beIN Sports kanallarından naklen yayınlanacak.


Kaynak: AA
Etiketler; #UEFA
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