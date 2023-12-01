UEFA Avrupa Ligi'nde 5. Hafta Tamamlandı! Haftanın Sonuçları
UEFA Avrupa Ligi'nde 5.hafta tamamlandı. İşte haftanın sonuçları...
UEFA Avrupa Ligi 2023-2024 sezonu gruplarında 5. hafta maçları tamamlandı.
TSİ 20.45'te başlayan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Freiburg (Almanya)-Olympiakos (Yunanistan): 5-0
Backa Topola (Sırbistan)-West Ham United (İngiltere): 0-1
AEK (Yunanistan)-Brighton Hove Albion (İngiltere): 0-1
Sparta Prag (Çekya)-Real Betis (İspanya): 1-0
Atalanta (İtalya)-Sporting Lizbon (Portekiz): 1-1
Sturm Graz (Avusturya)-Rakow (Polonya): 0-1
Maccabi Haifa (İsrail)-Rennes (Fransa): 0-3
TSİ 23.00'te başlayan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Olimpik Marsilya (Fransa)-Ajax (Hollanda): 4-3
Rangers (İskoçya)-Aris Limassol (Kıbrıs Rum Kesimi): 1-1
Liverpool (İngiltere)-LASK (Avusturya): 4-0
Toulouse (Fransa)-Union Saint-Gilloise (Belçika): 0-0
Villarreal (İspanya)-Panathinaikos (Yunanistan): 3-2
Servette (İsviçre)-Roma (İtalya): 1-1
Sheriff (Moldova)-Slavia Prag (Çekya): 2-3
Molde (Norveç)-Karabağ (Azerbaycan): 2-2
Hacken (İsveç)-Bayer Leverkusen (Almanya): 0-2