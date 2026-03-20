UEFA Avrupa Ligi'nde Çeyrek Final eşleşmeleri belli oldu
Avrupa Ligi'nde çeyrek final maçları 8-10 ve 16-17 Nisan tarihlerinde oynanacak.
Yayınlanma:
19 Mart gecesi oynanan son 16 rövanş karşılaşmalarının sona ermesiyle Çeyrek Final etabında mücadele edecek takımlar belli oldu.
İŞTE ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ
Braga - Real Betis
Freiburg - Celta Vigo
Porto - Nottingham Forest
Eski Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Nottingham Forest, önceki turda temsilcimiz Fenerbahçe'yi elemişti.
Bologna - Aston Villa