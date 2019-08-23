Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci önemli turnuvasında play-off turu ilk ayağı, 21 karşılaşmayla sona erdi.Kaynak: AA
Trabzon, konuk olduğu Yunanistan'ın AEK takımını 3-1 mağlup etti.
Gruplara kalacak ekipler, 29 Ağustos'ta oynanacak rövanşların ardından belirlenecek.
Oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçları şöyle:
Astana (Kazakistan) - BATE (Belarus): 3-0
Ararat (Ermenistan) - Dudelange (Lüksemburg): 2-1
Süduva (Litvanya) - Ferencvaros (Macaristan): 0-0
Malmö (İsveç) - Bnei Yehuda (İsrail): 3-0
Ludogorets (Bulgaristan) - Maribor (Slovenya): 0-0
Feyenoord (Hollanda) - Hapoel Beer Sheva (İsrail): 3-0
Kopenhag (Danimarka) - Riga (Letonya): 3-1
AEK (Yunanistan) - Trabzonspor: 1-3
Legia (Polonya) - Rangers (İskoçya): 0-0
AZ Alkmaar (Hollanda) - Antwerp (Belçika): 1-1
Strasbourg (Fransa) - Eintracht Frankfurt (Almanya): 1-0
Gent (Belçika) - Rijeka (Hırvatistan): 2-1
PSV (Hollanda) - Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi): 3-0
FCSB (Romanya) - Vitoria (Portekiz): 0-0
Linfield (Kuzey İrlanda) - Karabağ (Azerbaycan): 3-2
Celtic (İskoçya) - AIK (İsveç): 2-0
Braga (Portekiz) - Spartak Moskova (Rusya): 1-0
Slovan Bratislava (Slovakya) - PAOK (Yunanistan): 1-0
Partizan (Sırbistan) - Molde (Norveç): 2-1
Espanyol (İspanya) - Zorya (Ukrayna): 3-1
Torino (İtalya) - Wolverhampton (İngiltere): 2-3
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