UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçları oynandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci önemli turnuvasında play-off turu ilk ayağı, 21 karşılaşmayla sona erdi.

Trabzon, konuk olduğu Yunanistan'ın AEK takımını 3-1 mağlup etti.

Gruplara kalacak ekipler, 29 Ağustos'ta oynanacak rövanşların ardından belirlenecek.



Oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçları şöyle:

Astana (Kazakistan) - BATE (Belarus): 3-0

Ararat (Ermenistan) - Dudelange (Lüksemburg): 2-1

Süduva (Litvanya) - Ferencvaros (Macaristan): 0-0

Malmö (İsveç) - Bnei Yehuda (İsrail): 3-0

Ludogorets (Bulgaristan) - Maribor (Slovenya): 0-0

Feyenoord (Hollanda) - Hapoel Beer Sheva (İsrail): 3-0

Kopenhag (Danimarka) - Riga (Letonya): 3-1

AEK (Yunanistan) - Trabzonspor: 1-3

Legia (Polonya) - Rangers (İskoçya): 0-0

AZ Alkmaar (Hollanda) - Antwerp (Belçika): 1-1

Strasbourg (Fransa) - Eintracht Frankfurt (Almanya): 1-0

Gent (Belçika) - Rijeka (Hırvatistan): 2-1

PSV (Hollanda) - Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi): 3-0

FCSB (Romanya) - Vitoria (Portekiz): 0-0

Linfield (Kuzey İrlanda) - Karabağ (Azerbaycan): 3-2

Celtic (İskoçya) - AIK (İsveç): 2-0

Braga (Portekiz) - Spartak Moskova (Rusya): 1-0

Slovan Bratislava (Slovakya) - PAOK (Yunanistan): 1-0

Partizan (Sırbistan) - Molde (Norveç): 2-1

Espanyol (İspanya) - Zorya (Ukrayna): 3-1

Torino (İtalya) - Wolverhampton (İngiltere): 2-3

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