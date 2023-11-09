UEFA Avrupa Ligi'nde Gelmiş Geçmiş En Çok Gol Atan Oyuncular! İşte Listedeki Fenerbahçeli Golcü!

Edin Dzeko

Boşnak golcü Edin Dzeko Avrupa Ligi'nde toplamda 25 gol atarak en çok gol atanlar listesine adını yazdırmıştır.Birçok golünü efsanesi olduğu Roma kulübüyle atmıştır. Günümüzde Fenerbahçe forması giymektedir.