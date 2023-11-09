UEFA Avrupa Ligi'nde Gelmiş Geçmiş En Çok Gol Atan Oyuncular! İşte Listedeki Fenerbahçeli Golcü!

UEFA Avrupa Ligi'nde gelmiş geçmiş en çok gol atan oyuncular birçok futbolsever tarafından merak söz konusu. Bu haberimizde UEFA Avrupa Ligi'nde gelmiş geçmiş en çok gol atan futbolcuları sizler için derledik. Bakın listede hangi Fenerbahçeli golcü var?

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UEFA Avrupa Ligi'nde Gelmiş Geçmiş En Çok Gol Atan Oyuncular! İşte Listedeki Fenerbahçeli Golcü! - Resim: 1

Edin Dzeko

Boşnak golcü Edin Dzeko Avrupa Ligi'nde toplamda 25 gol atarak en çok gol atanlar listesine adını yazdırmıştır.Birçok golünü efsanesi olduğu Roma kulübüyle atmıştır. Günümüzde Fenerbahçe forması giymektedir.

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UEFA Avrupa Ligi'nde Gelmiş Geçmiş En Çok Gol Atan Oyuncular! İşte Listedeki Fenerbahçeli Golcü! - Resim: 2

Aritz Aduriz

Aritz Aduriz  Avrupa Ligi'nde toplamda 26 gol atmıştır. Oyuncu birçok golünü Valencia forması ile kaydetmiştir.

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UEFA Avrupa Ligi'nde Gelmiş Geçmiş En Çok Gol Atan Oyuncular! İşte Listedeki Fenerbahçeli Golcü! - Resim: 3

Pierre-Emerick Aubameyang

Pierre-Emerick Aubameyang UEFA Avrupa Ligi'nde toplamda 26 gol atarak listeye adını yazdırmıştır. Gabonlu oyuncu gollerinin çoğunu Arsenal forması ile kaydetmiştir.

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UEFA Avrupa Ligi'nde Gelmiş Geçmiş En Çok Gol Atan Oyuncular! İşte Listedeki Fenerbahçeli Golcü! - Resim: 4

Dieter Müller

Dieter Müller Avrupa Ligi'nde tam 30 gol atmıştır. Başarılı Alman golcü bu istatistiğiyle listede kendine 4.sırada yer buldu.

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