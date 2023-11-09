UEFA Avrupa Ligi'nde Gelmiş Geçmiş En Çok Gol Atan Oyuncular! İşte Listedeki Fenerbahçeli Golcü!
UEFA Avrupa Ligi'nde gelmiş geçmiş en çok gol atan oyuncular birçok futbolsever tarafından merak söz konusu. Bu haberimizde UEFA Avrupa Ligi'nde gelmiş geçmiş en çok gol atan futbolcuları sizler için derledik. Bakın listede hangi Fenerbahçeli golcü var?
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Edin Dzeko
Boşnak golcü Edin Dzeko Avrupa Ligi'nde toplamda 25 gol atarak en çok gol atanlar listesine adını yazdırmıştır.Birçok golünü efsanesi olduğu Roma kulübüyle atmıştır. Günümüzde Fenerbahçe forması giymektedir.
Aritz Aduriz
Aritz Aduriz Avrupa Ligi'nde toplamda 26 gol atmıştır. Oyuncu birçok golünü Valencia forması ile kaydetmiştir.
Pierre-Emerick Aubameyang
Pierre-Emerick Aubameyang UEFA Avrupa Ligi'nde toplamda 26 gol atarak listeye adını yazdırmıştır. Gabonlu oyuncu gollerinin çoğunu Arsenal forması ile kaydetmiştir.
Dieter Müller
Dieter Müller Avrupa Ligi'nde tam 30 gol atmıştır. Başarılı Alman golcü bu istatistiğiyle listede kendine 4.sırada yer buldu.