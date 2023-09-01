UEFA Avrupa Ligi'nde gruplar belli oldu!

UEFA'nın kulüpler bazında 2 numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde gruplar belli oldu. Hangi takım hangi grupta bulunuyor? İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi'nde gruplar belli oldu!
UEFA Avrupa Ligi'nde gruplar belli oldu!
Editör: Nihat Çarboğa
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UEFA Avrupa Ligi'nde 2023-2024 sezonu grup etabının kura çekimi yapıldı.

Monaco'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirilen Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunda gruplar şu şekilde:

A GRUBU : West Ham,Olimpiakos,Freiburg,Backa Topola

B GRUBU: Ajax,Marsilya,Brighton,AEK

C GRUBU: Rangers,Real Betis,Sparta Prag,Aris Limassol

D GRUBU : Atalanta,Sporting,Sturm Graz,Rakow

E GRUBU : Liverpool,Lask Linz,Union SG,Toulouse

F GRUBU: Villereal,Rennes,Maccabi Haifa,Panathinakos

G GRUBU: Roma,Slavia Prag,Sherrif,Servette

H GRUBU : Bayer Leverkusen,Karabağ,Molde,Hacken

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İLK HAFTA MAÇLARI 21 EYLÜL'DE


Avrupa Ligi'nde grup maçları 21 Eylül'de başlayıp 14 Aralık'ta sona erecek. Son olarak İspanya ekibi Sevilla'nın müzesine götürdüğü Avrupa Ligi'nin finali, 22 Mayıs 2024'te İrlanda Cumhuriyeti'nin başkenti Dublin'deki Aviva Stadyumu'nda oynanacak.

# uefa avrupa ligi
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