UEFA Avrupa Ligi'nde play-off heyecanı: Rövanş mücadeleleri yarın başlıyor

UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına yükselecek son 12 takımın belirleneceği play-off turu rövanş maçları yarın oynanacak.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
UEFA Avrupa Ligi'nde play-off heyecanı: Rövanş mücadeleleri yarın başlıyor
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UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasında mücadele edecek son 12 takımın netleşeceği play-off turu rövanş müsabakaları yarın oynanacak. Beşiktaş, geçen hafta elde ettiği 3-0'lık galibiyetin ardından rövanş maçında Litvanya ekibi Kauno Zalgiris'e konuk olacak. Trabzonspor ise deplasmanda Ferencvaros'un karşısına çıkacak. Geçtiğimiz hafta oynanan ilk maçı 1-0 kaybeden bordo-mavililer, turu geçebilmek için sahadan galibiyetle ayrılmak zorunda.

İŞTE GÜNÜN TÜM PROGRAMI

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçlarının tam listesi şöyle:

19.00 Ararat-Armenia - Universitatea Craiova
19.00 Iberia 1999 - Jagiellonia Bialystok
20.00 Kauno Zalgiris - Beşiktaş
20.00 Lilleström - Egnatia
20.00 Omonia Nicosia - St. Truidense
20.00 Salzburg - Mjallby
20.00 Viktoria Plzen - Kızılyıldız
21.00 Aarhus - Benfica
21.00 CSKA Sofia - OFI
21.00 Thun - Lech Poznan
21.30 Anderlecht - Kairat
21.30 Ferencvaros - Trabzonspor

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