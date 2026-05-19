UEFA Başkanı Aleksander Čeferin dev final için İstanbul'a geldi!

Beşiktaş Park'ta gerçekleştirilecek UEFA Avrupa Ligi Finali öncesi bu akşam Çırağan Sarayı'nda düzenlenecek resmi gala yemeğine katılacak olan Čeferin, İstanbul Havalimanı'nda üst düzey bir heyet tarafından karşılandı.

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA RESMİ KARŞILAMA VE CEFERIN'İN İLK SÖZLERİ

UEFA Başkanı Aleksander Čeferin'i taşıyan uçak İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. Čeferin, uçaktan çıkışında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu tarafından sıcak bir şekilde karşılandı.

Protokol karşılamasında TFF Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Akçay, TFF Başdanışmanı Yusuf Yerkel, TFF Dış İlişkiler ve Millî Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğulları ile UEFA Stratejik Danışmanı Kadir Kardaş da hazır bulundu. Türkiye'ye yeniden gelmekten büyük bir mutluluk duyduğunu belirten UEFA Başkanı Čeferin, İstanbul'un daha önce ev sahipliği yaptığı unutulmaz finalleri hatırlatarak, yine o tarihi organizasyonlara yakışır kalitede bir final müsabakası beklediğini ifade etti.



ÇIRAĞAN SARAYI'NDA DEV GALA YEMEĞİ VE FİNALİN SAATİ

İstanbul, yarın akşam oynanacak dev maç öncesinde bu akşam futbol dünyasının elit isimlerini ağırlayacak. Almanya'nın Freiburg ile İngiltere'nin Aston Villa takımları arasında Beşiktaş Park'ta oynanacak UEFA Avrupa Ligi finali öncesi geleneksel gala yemeği organize edilecek.

Çırağan Sarayı'nın ev sahipliği yapacağı bu prestijli yemek organizasyonu bu akşam saat 19.30'da başlayacak. Yarın akşam kupanın sahibini bulacağı büyük final mücadelesi ise saat 22.00'de start alacak.