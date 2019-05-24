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UEFA'dan Fenerbahçe ve Galatasaray kararı

Galatasaray'ın 2018-19 sezonu anlaşma şartlarına uyduğunu açıklayan UEFA, FFP şartlarına uymadığı gerekçesiyle Fenerbahçe'yi bir üst kurula sevk etti.

UEFA'dan Fenerbahçe ve Galatasaray kararı

UEFA, Finansal Fair Play (FFP) anlaşması imzalayan Galatasaray ve Fenerbahçe ile ilgili kararını açıkladı.

UEFA'dan yapılan açıklamada, Galatasaray'ın 2018-19 sezonunda Finansal Fair Play anlaşmasının şartlarını yerine getirdiği belirtildi.

Açıklamada, 2016 yılının Mayıs ayında imzalanan anlaşmanın şartlarını ihlal eden Fenerbahçe'nin ise bir üst kurula sevk edildiği kaydedildi.

UEFA ayrıca, İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımının 2018-19 sezonunda anlaşma şartlarına uyduğunu ancak Portekiz temsilcisi Porto'nun hedeflerin bir kısmını gerçekleştiremediğini bildirdi.


Kaynak: AA
Etiketler; #fenerbahçe #Galatasaray #UEFA
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