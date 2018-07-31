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UEFA'dan Kalkavan ve Meler'e görev

FIFA kokartlı hakemlerden Halil Umut Meler ve Mete Kalkavan, perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi 2'nci Eleme Turu ikinci karşılaşmalarında görev alacak.

UEFA'dan Kalkavan ve Meler'e görev

Halil Umut Meler, Slovenya'nın Maribor ile Gürcistan'ın Chikhura takımları arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi 2'nci Eleme Turu ikinci maçını yönetecek. Slovenya'nın Maribor şehrindeki Ljudski Vrt Stadyumu'nda TSİ 21.15'te başlayacak karşılaşmada, Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

Mete Kalkavan ise İsveç'in Hacken ile Almanya'nın RB Leipzig takımları arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi 2'nci Eleme Turu ikinci maçını yönetecek. İsveç'ın Göteborg şehrinde bulunan Bravida Arena'da TSİ 19.30'da başlayacak karşılaşmada, Kalkavan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Esat Sancaktar yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Yaşar Kemal Uğurlu olacak.


Kaynak: DHA
Etiketler; #UEFA
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