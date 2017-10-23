FIFA kokartlı kadın hakem Meliz Özçiğdem, 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri 4. Grup'ta yarın oynanacak İsveç-Macaristan müsabakasını yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İsveç'in Boras şehrindeki Boras Arena'da TSİ 19.45'te başlayacak müsabakada, Meliz Özçiğdem'in yardımcılıklarını Deybet Gök ve Betül Nur Yılmaz üstlenecek.
Müsabakanın dördüncü hakemi ise İsveç Futbol Federasyonundan Asa Olsson olacak.
FIFA kokartlı kadın hakem Meliz Özçiğdem, 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri 4. Grup'ta yarın oynanacak İsveç-Macaristan müsabakasını yönetecek.
FIFA kokartlı kadın hakem Meliz Özçiğdem, 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri 4. Grup'ta yarın oynanacak İsveç-Macaristan müsabakasını yönetecek.
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