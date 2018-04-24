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UEFA'dan Panathinaikos'a 3 yıl Avrupa kupalarından men cezası

UEFA, Finansal Fair Play kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Yunanistan'ın Panathinaikos takımına 3 yıl Avrupa kupalarından men cezası verdi.

UEFA'dan Panathinaikos'a 3 yıl Avrupa kupalarından men cezası
UEFA, Finansal Fair Play kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Yunanistan'ın Panathinaikos takımına 3 yıl Avrupa kupalarından men cezası verdi.

UEFA'dan yapılan açıklamada, "Panathinaikos, 2018-19, 2019-20 ve 2020-21 sezonlarında Avrupa kupalarına katılmaya hak kazanması durumunda UEFA organizasyonunda yer alamayacak." ifadesi kullanıldı.

Panathinaikos'a, finansal yükümlülüklerini yerine getirmediği için ayrıca 200 bin avro para cezası verildiği, daha önce 100 bin avroluk ilk kısmın ödendiği, askıya alınan diğer 100 bin avro cezayı da Yunan kulübünün UEFA'ya ödeyeceği belirtildi.

Açıklamada, Finansal Fair Play kuralları kapsamında kulübün vadesi geçmiş borçlar şartını ihlal ettiği kaydedildi.

Kaynak: AA
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