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UEFA'dan Quaresma'ya 3 maç ceza

UEFA, Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde Malmö ile yaptığı karşılaşmada kırmızı kart gören Portekizli futbolcuya 3 maç men cezası verdi

UEFA'dan Quaresma'ya 3 maç ceza

 UEFA, Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma'ya 3 maç men cezası verdi.

UEFA'dan yapılan açıklamada, Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın sahasında İsveç temsilcisi Malmö ile oynadığı ve 1-0 kaybettiği karşılaşmada kırmızı kart gören 35 yaşındaki futbolcuya 3 maç men cezası verildiği kaydedildi. 

UEFA, bilerek sarı kart gördüğü gerekçesiyle Real Madridli futbolcu Sergio Ramos'u da 2 maç men cezasına çarptırdı. 

İspanyol ekibinin deplasmanda Hollanda'nın Ajax takımıyla oynadığı Şampiyonlar Ligi maçında bilerek sarı kart gördüğü tespit edilen 32 yaşındaki Sergio Ramos, son 16 turu rövanşında ve turu geçmeleri halinde çeyrek final ilk mücadelesinde forma giyemeyecek.


Kaynak: AA
Etiketler; #UEFA
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