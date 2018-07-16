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UEFA'dan Türk hakemlere görev

FIFA kokartlı hakemler Hakem Alper Ulusoy ve Halil Umut Meler, UEFA Şampiyonlar Ligi ile UEFA Avrupa Ligi ön eleme maçlarında görev alacak.

UEFA'dan Türk hakemlere görev

FIFA kokartlı hakemler Alper Ulusoy ve Halil Umut Meler, bu haftaki UEFA organizasyonlarında görev yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Alper Ulusoy 17 Temmuz Salı günü Sırbistan'ın Crvena Zvezda ile Letonya'nın Spartaks Jurmala takımları arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi 1. ön eleme turu ikinci maçını yönetecek.

Ulusoy'un yardımcılıklarını Ekrem Kan ve Ali Saygın Ögel yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

Halil Umut Meler ise aynı gün oynanacak UEFA Avrupa Ligi 1. Eleme Turu ikinci maçında Makedonya'nınShkupi ile İskoçya'nın Rangers takımları arasında oynanacak rövanş maçında düdük çalacak.

Halil Umut Meler'in yardımcılıkları Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan olurken, müsabakanın dördüncü hakemi olarak ise Koray Gençerler görev alacak.


Kaynak: AA
Etiketler; #UEFA #türk hakemler
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