Cüneyt Çakır, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Hollanda ile Almanya, Mete Kalkavan ise 2019 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'ta Danimarka ile Polonya maçların düdük çalacak.

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Hollanda ile Almanya arasında 13 Ekim Cumartesi günü oynanacak müsabakayı yönetecek.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da bulunan Johan Cruyff Arena'da TSİ 21.45'te başlayacak karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını, Bahattin Duran ve Tarık Ongun'un yapacağı ifade edildi.



Serkan Ok'un dördüncü hakem olacağı müsabakada Halil Umut Meler ve Barış Şimşek'in ilave yardımcı hakemlik görevlerinde bulunacağı kaydedildi.



Mete Kalkavan da görevlendirildi



FIFA kokartlı hakem Mete Kalkavan, 2019 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'ta Danimarka ile Polonya arasında 12 Ekim Cuma günü oynanacak maçta görev yapacak.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Danimarka-Polonya maçı Danimarka'nın Aalborg kentinde bulunan Aalborg Stadı'nda TSİ 19.00'da başlayacak.



Karşılaşmada Kalkavan'ın yardımcılıklarını, Esat Sancaktar ve Süleyman Özay yapacak.



Müsabakanın dördüncü hakemi ise Serkan Çınar olacak.