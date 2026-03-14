UEFA Fenerbahçe’de 4 isim için savunma istedi: Kerem Aktürkoğlu sözleşmesi inceleniyor

UEFA Finansal Fair Play Komitesi, Fenerbahçe'de gerçekleştirdiği mali denetimlerin ardından hazırladığı raporu kulübe sundu. Sarı-lacivertlilerden Jose Mourinho, Kerem Aktürkoğlu, Milan Skriniar ve Diego Carlos'un sözleşmelerindeki eksiklikler nedeniyle bilgi, belge ve yazılı savunma talep edildi.

Simge Sarıyar
UEFA Finansal Fair Play Komitesi, 22-23 Ocak tarihlerinde Fenerbahçe Kulübü'nün mali kayıtlarını detaylı bir şekilde inceledi.

Gerçekleştirilen bu denetimlerin ardından hazırlanan rapor, sarı-lacivertli yönetime teslim edildi. Kurum, raporda bazı sözleşmelerde tespit edilen eksiklikleri gerekçe göstererek kulüpten resmi savunma talebinde bulundu.

DÖRT KRİTİK İSİM İÇİN SAVUNMA TALEBİ

Türkiye gazetesinden Tahir Kum’un haberine göre UEFA; teknik direktör Jose Mourinho ile futbolcular Kerem Aktürkoğlu, Milan Škriniar ve Diego Carlos’un sözleşmelerine yönelik bir inceleme süreci başlattı.

UEFA yetkililerinin, bu dört ismin kontratlarıyla ilgili kulüpten ayrıntılı açıklama, bilgi, belge ve yazılı savunma istediği ifade edildi.

UEFA'nın hazırladığı raporda en fazla dikkat çeken başlığın Kerem Aktürkoğlu’nun sözleşme yapısı olduğu kaydedildi.

Kurumun bu dosya üzerinde yapacağı değerlendirmenin kritik önem taşıdığı vurgulanıyor.

İncelemeler sonucunda herhangi bir usulsüzlük tespit edilmesi halinde, uygulanacak yaptırımın yalnızca para cezasıyla sınırlı kalmayabileceği belirtiliyor. Bu durumun, Türkiye Futbol Federasyonu talimatları doğrultusunda kulüp açısından çok daha ciddi sonuçlar doğurabileceği konuşuluyor.

Ortaya çıkan bu iddialar ve UEFA'nın talepleri sonrası Fenerbahçe cephesinde hareketli günler yaşanıyor. Kulüp yönetiminin, son günlerde özellikle Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesini kapsayan dosya sebebiyle yoğun bir stres altında olduğu belirtildi.

fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu jose mourinho Diego Carlos Milan Skriniar UEFA