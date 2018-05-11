Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, UEFA'nın Galatasaray'a men cezasını vermeyeceğini açıkladı.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, GSTV'de önemli açıklamalarda bulundu ve sarı-kırmızılı kulübün, önümüzdeki sezon UEFA organizasyonlarına katılmasında bir engelin olmadığını açıkladı.



UEFA'nın bugün Galatasaray ile ilgili yaptığı toplantıdan çıkan sonucu kendilerine telefon ile ilettiğini ifade eden Mustafa Cengiz, UEFA'nın Galatasaray ile ilgili herhangi bir men cezası vermediğini açıkladı.



Cengiz, "Az önce UEFA'dan bir telefon geldi; sağlıklı bir haber. Önümüzdeki sezon Avrupa Kupaları'na katılmak için herhangi bir ceza veya engel yok. İnşallah gelecek sezon Avrupa'da yer alacağız. Buradan Türk spor camiasına müjde veriyorum. Önümüzdeki günlerde Cenevre'ye gideceğiz ve UEFA ile taahhüt sözleşmesi yapacağız. UEFA doğruları gördü. Galatasaray bir dünya markası ve bizim Avrupa kupalarına gitmemizi engellemedi. Camiamıza hayırlı olsun. Allah utandırmasın. Galatasaray'ın mali açıdan da rahatlaması için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.



"TARAFTARIMIZ BİZİ ÖLÜMÜNE DESTEKLESİN"



Galatasaray taraftarından "ölümüne destek" isteyen Cengiz, "Bir değerli rakimizin kısa bir süre önce ligde neler yaşadığını gördük. Son maçta golleri atamadılar, şampiyonluğu kaybettiler. Taraftarımızdan Galatasaray'ı ölümüne desteklediler, stadımızda boş yer kalmasın. Taraftarımız maça gelsin, destek versin. UEFA da bizi gördü, TFF'ye de teşekkür ediyorum bu konuda bize destek verdiler" şeklinde konuştu.



(Güneş)