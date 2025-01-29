UEFA Jose Mourinho’ya ceza verdi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA tarafından disiplin cezasına çarptırıldı. Portekizli çalıştırıcı, Lyon maçında takımını sahaya geç çıkardığı gerekçesiyle en az bir maç men cezası aldı. Bu doğrultuda Mourinho, UEFA Avrupa Ligi'nde Midtjylland karşılaşmasında kulübede yer alamayacak.

Mert Sagit Mert Sagit
UEFA Jose Mourinho’ya ceza verdi
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA tarafından cezaya çarptırıldı. Lyon maçında ikinci yarıya takımını geç çıkardığı için disiplin kuruluna sevk edilen Portekizli çalıştırıcı, en az bir maç men cezası aldı. Bu nedenle Midtjylland karşılaşmasında takımının başında olamayacak.

UEFA Disiplin Kurulu’nun bu kararı, Fenerbahçe camiasında büyük şaşkınlık yarattı. Daha önce ertelenmiş bir cezası bulunan Mourinho’nun, Lyon maçındaki ihlali nedeniyle bu cezası da devreye girdi.

GEÇMİŞ DİSİPLİN İHLALLERİ ETKİLİ OLDU

Jose Mourinho, daha önce Manchester United’ı çalıştırırken bir maçta kırmızı kart görmüştü. UEFA, bu ihlali dikkate alarak kendisine bir maç men cezası vermişti. Lyon maçındaki disiplin ihlalinin de eklenmesiyle, Midtjylland maçında takımının başında olamayacağı kesinleşti.

Fenerbahçe yönetimi, cezanın hafifletilmesi için UEFA’ya itiraz etmeyi düşünüyor. Ancak UEFA’nın bu tür kararları nadiren değiştirdiği biliniyor.

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