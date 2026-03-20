UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final heyecanı: Arda Turan'ın Shakhtar'ı turladı, Samsunspor veda etti
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2025/26 sezonu son 16 turu maçları tamamlandı. Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk çeyrek finale yükselirken, Türkiye'yi temsil eden Samsunspor deplasmanda kazanmasına rağmen turnuvaya veda etti.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2025/26 sezonu çeyrek finalistleri, son 16 turu rövanş karşılaşmalarının tamamlanmasıyla kesinleşti.
Sekiz takımın adını bir üst tura yazdırdığı organizasyonda, teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı takımın başarısı ve Türkiye'yi temsil eden takımın vedası son 16 turunun öne çıkan gelişmeleri oldu.
ARDA TURAN YÖNETİMİNDEKİ SHAKHTAR DONETSK SON SEKİZDE
Gecenin dikkati çeken ekiplerinden olan ve teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın üstlendiği Shakhtar Donetsk, son 16 turunda Lech Poznan ile karşı karşıya geldi.
İlk maçta rakibini deplasmanda 3-1 mağlup eden Shakhtar Donetsk, rövanş mücadelesini 2-1 kaybetmesine rağmen toplam skordaki üstünlüğünü korudu ve adını çeyrek finale yazdıran taraf oldu.
SAMSUNSPOR GALİBİYETLE AVRUPA'YA VEDA ETTİ
Turnuvada Türkiye'yi temsil eden Karadeniz ekibi Samsunspor ise güçlü rakibi Rayo Vallecano karşısında elenmekten kurtulamadı. Sahasında oynadığı ilk karşılaşmadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrılan Samsunspor, rövanş mücadelesi için sahaya çıktı.
Deplasmanda ortaya koyduğu mücadele ile takdir toplayan Karadeniz ekibi, sahadan 1-0 galip ayrılmayı başarsa da toplam skorda rakibinin gerisinde kalarak Avrupa kupalarına veda etti. Çeyrek final biletini cebine koyan taraf İspanyol ekibi oldu.
ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ VE MAÇ TAKVİMİ BELLİ OLDU
Rövanş karşılaşmalarının ardından Shakhtar Donetsk ve Rayo Vallecano ile birlikte çeyrek finale yükselen diğer takımlar AZ Alkmaar, Fiorentina, Crystal Palace, AEK Atina, Strasbourg ve Mainz oldu.
Turnuvada son sekiz takımın eşleşmeleri de belli oldu. Buna göre Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, çeyrek finalde Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile karşılaşacak.
Organizasyondaki diğer çeyrek final eşleşmelerinde ise Fiorentina ile Crystal Palace, AEK Atina ile Rayo Vallecano ve Strasbourg ile Mainz kozlarını paylaşacak.
Çeyrek final turunda ilk maçlar 9 Nisan'da, rövanş mücadeleleri ise 16 Nisan'da oynanacak.