UEFA, kritik Türkiye kararını açıkladı!

Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası sonuçlarına göre Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki temsil noktaları ve eleme rotaları kesinleşti. Yapılan resmi düzenlemeye göre, takımların lig sıralaması ve kupa şampiyonluğu, Avrupa sahnesine hangi aşamadan dahil olacaklarını belirleyen temel koşullar saptandı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ VE AVRUPA LİGİ KOTASI

UEFA organizasyonlarında yer alacak takımlar için belirlenen standart katılım şablonu şu şekilde:

Şampiyonlar Ligi: Trendyol Süper Lig’i zirvede tamamlayan ekip, organizasyona doğrudan lig aşamasından katılma hakkı elde edecek.

Ligi ikinci sırada bitiren takım ise turnuvaya 2. eleme turundan dahil olacak.

Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu UEFA Avrupa Ligi’ne play-off turundan katılacak.

Süper Lig üçüncüsü Avrupa Ligi macerasına 2. eleme turundan başlarken, lig dördüncüsü UEFA Konferans Ligi’ne 2. eleme turundan iştirak edecek.

KUPA ŞAMPİYONLUĞU VE DEĞİŞEN SENARYOLAR

Türkiye Kupası şampiyonunun ligdeki konumu, diğer ekiplerin Avrupa rotasını doğrudan etkileyen bir değişken olarak öne çıkıyor. Bu kapsamda belirlenen stratejik senaryolar şu şekilde:

Kupayı müzesine götüren ekibin ligi ilk iki sırada bitirmesi durumunda; lig üçüncüsü UEFA Avrupa Ligi’ne play-off turundan, lig dördüncüsü Avrupa Ligi 2. eleme turundan ve lig beşincisi UEFA Konferans Ligi 2. eleme turundan sürece dahil olacak.

KUPA ŞAMPİYONUNUN ÜÇÜNCÜ VEYA DÖRDÜNCÜ OLMASI

Kupa şampiyonunun ligi üçüncü sırada tamamlaması halinde; lig dördüncüsü UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turundan, lig beşincisi ise UEFA Konferans Ligi 2. eleme turundan Avrupa vizesi alacak.

Şampiyonun ligi dördüncü bitirmesi durumunda ise; lig üçüncüsü UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turuna katılırken, lig beşincisi Konferans Ligi 2. eleme turundan itibaren sahneye çıkacak.