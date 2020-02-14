UEFA, Manchester City'ye 2 yıl men cezası verdi

Manchester City, FFP'e uymadığı gerekçesiyle 2 yıl boyunca Avrupa kupalarından men edildi ve ayrıca 30 milyon euro para cezası aldı.

Manchester City'den men kararı sonrası ilk açıklama

Manchester City'den yapılan açıklama sonrası "Manchester City, UEFA'nın kararı sonrasında hayal kırıklığı yaşamış, ancak şaşırmamıştır. Kulübümüz bir an önce tarafsız yargılama için harekete geçecek ve CAS'ta hakkını arayacaktır" denildi.