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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda 5 takım tur atladı

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında 5 karşılaşma oynandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda 5 takım tur atladı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu rövanşında 5 maç oynandı. 

Sırbistan'ın Kızılyıldız, Slovenya'nın Maribor, Azerbaycan'ın Karabağ, Norveç'in Rosenborg ve Danimarka'nın Kopenhag takımları 3. eleme turuna çıktı.

Bu turda iki maçta alınan sonuçlar şöyle:
HJK Helsinki (Finlandiya) - Kızılyıldız (Sırbistan): 0-2, 2-1
AIK (İsveç) - Maribor (Slovenya): 1-2, 3-2
Karabağ (Azerbaycan) - Dundalk (İrlanda) : 1-1, 3-0
Rosenborg (Norveç) - BATE Borisov (Belarus) : 1-2, 2-0
Kopenhag (Danimarka) - The New Saints (Galler): 2-0, 1-0
 


Kaynak: AA
Etiketler; #uefa şampiyonlar ligi
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