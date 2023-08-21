UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde play-off turu başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları öncesi son eleme aşaması olan play-off turu yarın başlayacak.Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında play-off turu ilk maçları, yarın ve 23 Ağustos Çarşamba günü oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde play-off turu başlıyor
UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde play-off turu başlıyor
Editör: Nihat Çarboğa
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Bu sezon organizasyondaki tek Türk temsilcisi Galatasaray, çarşamba günü Norveç'in Molde takımına konuk olacak.

Tamamı (TSİ) 22.00'de oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:

UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde play-off turu başlıyor - Resim : 1

Yarın:

Royal Antwerp (Belçika) - AEK (Yunanistan)

Rakow (Polonya) - Kopenhag (Danimarka)

Rangers (İskoçya) - PSV Eindhoven (Hollanda)

Ryan Gravenberch İngiliz devlerinin radarındaRyan Gravenberch İngiliz devlerinin radarındaSpor


23 Ağustos Çarşamba:

Maccabi Haifa (İsrail) - Young Boys (İsviçre)

Molde (Norveç) - Galatasaray

Braga (Portekiz) - Panathinaikos (Yunanistan)

# uefa şampiyonlar ligi
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