UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde play-off turu rövanşları başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları öncesi son eleme aşaması olan play-off turunda rövanş mücadeleleri yarın başlayacak.İşte bu hafta oynanacak maçlar.

UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde play-off turu rövanşları başlıyor
UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde play-off turu rövanşları başlıyor
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Galatasaray, 3-2 kazandığı ilk maçın rövanşında yarın Norveç temsilcisi Molde'yi ağırlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında play-off turu rövanş maçları, yarın ve 30 Ağustos Çarşamba günü oynanacak.

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Bu sezon organizasyondaki tek Türk temsilcisi Galatasaray, 3-2 kazandığı ilk maçın rövanşında yarın Norveç'in Molde takımını ağırlayacak.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ ELEMELERİNDE PLAY-OFF TURU RÖVANŞLARI BAŞLIYOR

Tamamı TSİ 22.00'de oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:

Yarın:

Panathinaikos (Yunanistan) - Braga (Portekiz) (1-2)

Galatasaray - Molde (Norveç) (3-2)

Young Boys (İsviçre) - Maccabi Haifa (İsrail) (0-0)

30 Ağustos Çarşamba:

Kopenhag (Danimarka) - Rakow (Polonya) (1-0)

PSV (Hollanda) - Rangers (İskoçya) (2-2)

AEK (Yunanistan) - Royal Antwerp (Belçika) (0-1)

Kaynak: Anadolu Ajansı

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