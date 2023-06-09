Nuri Şahin ve Hamit Altıntop İstanbul'daki UEFA Şampiyonlar Ligi finalini değerlendirdi

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, Yenikapı Festival Park'ta düzenlenen UEFA Şampiyonlar Festivali’ndeki turnuva sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Finalin güzel bir maça sahne olmasını umduğunu dile getiren Nuri Şahin, şu ifadeleri kullandı:

- Hakan ve İlkay olduğu için çok taraflı olamıyoruz açıkçası. Hak eden kazanır umarım. Bir teknik direktör olarak Manchester City’nin futbolunu çok beğeniyorum. İki tarafta da Türk var. Bu yüzden taraf olmamaya çalışıyorum. Kupa, bir Türk’ün elinde kalkacak. Hem Hakan’a hem de İlkay’a başarılar diliyorum. Dünya Kupası arası ve deprem felaketinin yaşandığı farklı ve zor bir yıl oldu. İyisiyle kötüsüyle sezonu geride bıraktık. Çok şey öğrendiğimiz bir sezon oldu. Deprem felaketi nedeniyle futbolun her şey olmadığını öğrendiğimiz bir sezon yaşadık.

Şampiyonlar Ligi finalinin ev sahipliğini başarılı şekilde tamamlamak istediklerini vurgulayan Hamit Altıntop şu yorumu yaptı:

- Misafirperverliğimizi her zaman gösteriyoruz. Olayı ne kadar ciddiye aldığımızı, altyapımızın ne kadar iyi olduğunu ve misafirperverliğimizi her zaman gösteriyoruz. Böyle önemli bir organizasyonda bunu yansıtmak çok kıymetli. Bu bizim 2028 ve 2032 adaylığımız için de kıymetli. Umarım güzel bir maçla bunu tamamlayabiliriz. İnşallah Türkiye'ye ve İstanbul'a en iyi şekilde yansıtabiliriz.​​​

Türk futbolu ve altyapısı hakkında da değerlendirmede bulunan Hamit Altıntop, şöyle konuştu: