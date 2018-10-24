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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2 karşılaşma tamamlandı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında 2 karşılaşma tamamlandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2 karşılaşma tamamlandı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında PSV-Tottenham ve Club Brugge-Monaco maçları sona erdi.

B Grubu'nda Hollanda ekibi PSV ile İngiltere temsilcisi Tottenham, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Ev sahibi PSV'nin gollerini 30. dakikada Hirving Lozano, 87. dakikada Luuk de Jong, Tottenham'ın gollerini 39. dakikada Lucas Moura ve 55. dakikada Harry Kane attı. Konuk ekipte kaleci Hugo Lloris, 79. dakikada doğrudan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bu sonuçla iki takım da gruptaki ilk puanını elde etti.

Günün diğer maçında Belçika'nın Club Brugge takımı ile Fransa ekibi Monaco 1-1 berabere kaldı. Monaco'nun golünü 32. dakikada Moussa Sylla, Club Brugge'ün golünü 39. dakikada Wesley kaydetti. Bu sonucun ardından A Grubu'nda iki takım da birer puana yükseldi.


Kaynak: AA
Etiketler; #uefa şampiyonlar ligi
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