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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5 maç oynandı

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçları tamamlandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5 maç oynandı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının 2. ön eleme turu ilk ayağı, 5 karşılaşmayla sona erdi.

Rövanş maçları, 31 Temmuz ve 1 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

Alınan sonuçlar şöyle:

BATE (Belarus)-Helsinki (Finlandiya): 0-0

Kukesi (Arnavutluk)-Karabağ (Azerbaycan): 0-0

Ludogorets (Bulgaristan)-MOL Vidi (Macaristan): 0-0

Ajax (Hollanda)-Sturm Graz (Avusturya): 2-0

Celtic (İskoçya)-Rosenborg (Norveç): 3-1


Kaynak: AA
Etiketler; #UEFA #şampiyonlar ligi
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