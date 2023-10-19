UEFA Şampiyonlar Ligi Tarihinde Gelmiş Geçmiş En Çok Gol Atan Oyuncular!
Uefa Şampiyonlar Ligi tarihinde gelmiş geçmiş en çok gol atan oyuncular birçok futbolseverler tarafından merak ediliyor. Haberimizde Şampiyonlar Ligi'nin en golcü oyuncularını sizler için listeledik. İşte listede ilk 5'teki isimler...
İspanyol golcü Raul Şampiyonlar Ligi'nde toplam 71 gol atarak Real Madrid efsanesi olmuştur. Golcü oyuncu Şampiyonlar Ligi'nde en çok gol atan oyuncular arasına adını yazdırmıştır.
Fransız yıldı oyuncu Karim Benzema Şampiyonlar Ligi'nde toplamda 90 gol atarak en golcü oyuncular arasına ismini yazdırmıştır.Cezayir kökenli oyuncu aynı zamanda Real Madrid efsanesidir.
Polonyalı golcü Robert Lewandowski Şampiyonlar Ligi'nde toplamda 92 gol atarak adını en golcü oyuncular arasına yazdırmıştır. Lewandowski aynı zamanda Bayern Münih efsanesi olmuştur.
Dünya yıldızı Lionel Messi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde toplamda 129 gol atarak bu turnuvanın en golcü oyuncusu olmuştur.Arjantinli golcü aynı zamanda Barcelona efsanesi ve dünya efsanesi olarak tarihe geçmiştir.