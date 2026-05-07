UEFA Şampiyonlar Liginde Arsenal’in rakibi belli oldu

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Bayern Münih ile 1-1 berabere kalan PSG, toplamda 6-5’lik skorla finale yükseldi. Fransız ekibi, 30 Mayıs'taki dev finalde Arsenal’in rakibi oldu.

Ebru Gül Müezzinoğlu
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş mücadelesinde Bayern Münih ile 1-1 berabere kalan Paris Saint-Germain, ilk maçtaki 5-4'lük galibiyetin avantajıyla toplamda 6-5'lik skora ulaştı ve finale yükseldi. Fransız ekibi, 30 Mayıs'taki finalde Arsenal'in rakibi oldu.

Münih'te oynanan karşılaşmanın 3. dakikasında Khvicha Kvaratskhelia’nın asistiyle topu ağlara gönderen Ousmane Dembele, PSG’yi 1-0 öne geçirdi. Bayern Münih, beraberlik golünü 90+4. dakikada Harry Kane ile buldu. Karşılaşma 1-1'lik skorla tamamlandı.

Atletico Madrid'i eleyen Arsenal, finale yükselen ilk takım olmuştu. Bayern Münih karşısında turu geçen Paris Saint-Germain, finalde İngiliz temsilcisi Arsenal ile karşılaşacak. 2026 Şampiyonlar Ligi finali, 30 Mayıs Cumartesi günü Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak.

