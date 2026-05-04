UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finalistler belli oluyor!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final heyecanı için geri sayım başladı. Yarı final rövanş mücadelelerinde Arsenal ile Atletico Madrid, Bayern Münih ile de Paris Saint-Germain karşı karşıya gelerek finale çıkma mücadelesi verecek.

Simge Sarıyar
Yayınlanma:
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en prestijli turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselecek ekipler, yarın ve 6 Mayıs Çarşamba günü oynanacak yarı final rövanş maçlarının ardından belli olacak.

LONDRA'DA FİNAL BİLETİ ARANACAK

İngiltere temsilcisi Arsenal, İspanya deplasmanındaki ilk maçta 1-1 berabere kaldığı Atletico Madrid'i sahasında ağırlayacak.

İki takım arasındaki rövanş mücadelesi, yarın Türkiye saati ile (TSİ) 22.00'de Londra'daki Emirates Stadı'nda oynanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ TARİHİNE GEÇEN SKOR

Turnuvanın diğer yarı final eşleşmesinde ise Alman ekibi Bayern Münih, deplasmanda 5-4 mağlup olduğu Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain'i (PSG) konuk edecek.

Çarşamba günü oynanacak bu karşılaşma, TSİ 22.00'de Münih'teki Allianz Arena'da başlayacak.

PSG ile Bayern Münih arasında oynanan eşleşmenin ilk maçı, turnuva tarihine geçmişti.

Bu karşılaşma, ilk yarısında 5 golün atıldığı ilk UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçı olarak kayıtlara geçerken, aynı zamanda organizasyon tarihinde en çok gol atılan yarı final müsabakası oldu.

