UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Gelmiş Geçmiş En Çok Asist Yapan Futbolcular!

Elbette listede Lionel Messi olmazsa şaşırırdık. Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi oyuncularından biri olarak gösterilen futbolcu, Barcelona'ya birçok katkı sağlamıştır. Barcelona denince herkesin aklına ilk Lionel Messi gelir. Arjantinli yıldız isim takımı için UEFA Şampiyonlar Lig'inde 36 asist yaptı. Kariyeri bitene kadar da asist sayısının artacağı bir gerçek.