UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçları tamamlandı! İşte karşılaşmaların sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta heyecanı geride kaldı. Bu sezon 36 takımlı lig formatına göre ilk kez düzenlenen organizasyonda toplam 18 maç yapıldı. İşte ilk hafta karşılaşmalarının sonuçları...

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçları tamamlandı! İşte karşılaşmaların sonuçları
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Bu sezon 36 takımlı lig formatına göre ilk kez düzenlenen UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan başladı.

Futbolseverlerin büyük bir heyecanla takip ettiği, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda toplam 18 maç oynandı.

Milli futbolcu Kenan Yıldız'ın formasını giydiği İtalya temsilcisi Juventus, sahasında Hollanda ekibi PSV'yi 3-1 mağlup etti. Kenan, 21. dakikada takımının ilk golüne imza attı. UEFA tarafından maçın oyuncusu seçilen Kenan Yıldız, Devler Ligi'nde de ilk kez fileleri havalandırdı. Kenan, Alessandro Del Piero'nun elinde bulundurduğu Juventus formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en genç oyuncu ünvanının da sahibi oldu.

Nuri Şahin'in teknik direktörlüğünü yaptığı Almanya ekibi Borussia Dortmund, deplasmanda Belçika temsilcisi Club Brugge'yi 3-0 mağlup etti. Sarı-siyahlılar, Şahin yönetiminde Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı ilk karşılaşmadan galip ayrıldı.

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği İtalya ekibi Inter ise deplasmanda Manchester City ile golsüz berabere kaldı.

Portekiz ekibi Benfica ise milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün kaydettiği gollerle deplasmanda Kızılyıldız'ı 2-1 mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçları tamamlandı! İşte karşılaşmaların sonuçları - Resim : 1

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan maçların skorları şöyle:

• Bayern Münih-Dinamo Zagreb: 9-2
• Milan-Liverpool: 1-3
• Real Madrid-Stuttgart: 3-1
• Sporting Lizbon-Lille: 2-0
• Juventus-PSV: 3-1
• Young Boys-Aston Villa: 0-3
• Bologna-Shakhtar Donetsk: 0-0
• Sparta Prag-Salzburg: 3-0
• Club Brugge-Borussia Dortmund: 0-3
• Celtic-Slovan Bratislava: 5-1
• Manchester City-Inter: 0-0
• Paris Saint-Germain-Girona: 1-0
• Feyenoord-Bayer Leverkusen: 0-4
• Kızılyıldız-Benfica: 1-2
• Atalanta-Arsenal: 0-0
• Atletico Madrid-Leipzig: 2-1
• Monaco-Barcelona: 2-1
• Brest-Sturm Graz: 2-1

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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