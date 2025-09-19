UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ilk hafta tamamlandı
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ilk hafta heyecanı sona erdi. Galatasaray deplasmanda Eintracht Frankfurt’a 5-1 kaybederken, gecenin diğer maçlarında birçok sürpriz sonuç çıktı. İşte tüm skorlar…
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2025-26 sezonunun ilk hafta maçları tamamlandı. Türkiye’yi temsil eden Galatasaray, Almanya’da Eintracht Frankfurt’a 5-1 mağlup oldu.
İlk haftada oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Juventus 4 – Borussia Dortmund 4
Athletic Bilbao 0 – Arsenal 2
PSV Eindhoven 1 – Union Saint-Gilloise 3
Real Madrid 2 – Olimpik Marsilya 1
Benfica 2 – Karabağ 3
Tottenham 1 – Villarreal 0
Olympiakos 0 – Pafos 0
Slavia Prag 2 – Bodo/Glimt 2
Ajax 0 – Inter 2
Bayern Münih 3 – Chelsea 1
Liverpool 3 – Atletico Madrid 2
Paris Saint-Germain 4 – Atalanta 0
Club Brugge 4 – Monaco 1
Kopenhag 2 – Bayer Leverkusen 2
Eintracht Frankfurt 5 – Galatasaray 1
Manchester City 2 – Napoli 0
Sporting 4 – Kairat 1
Newcastle United 1 – Barcelona 2
İlk hafta sonunda birçok dev takım galibiyet alırken, bazı karşılaşmalarda sürpriz sonuçlar dikkat çekti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı