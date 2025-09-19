UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ilk hafta tamamlandı

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ilk hafta heyecanı sona erdi. Galatasaray deplasmanda Eintracht Frankfurt’a 5-1 kaybederken, gecenin diğer maçlarında birçok sürpriz sonuç çıktı. İşte tüm skorlar…

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ilk hafta tamamlandı
Yayınlanma: Güncellenme:

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2025-26 sezonunun ilk hafta maçları tamamlandı. Türkiye’yi temsil eden Galatasaray, Almanya’da Eintracht Frankfurt’a 5-1 mağlup oldu.

İlk haftada oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Juventus 4 – Borussia Dortmund 4
Athletic Bilbao 0 – Arsenal 2
PSV Eindhoven 1 – Union Saint-Gilloise 3
Real Madrid 2 – Olimpik Marsilya 1
Benfica 2 – Karabağ 3
Tottenham 1 – Villarreal 0
Olympiakos 0 – Pafos 0
Slavia Prag 2 – Bodo/Glimt 2
Ajax 0 – Inter 2
Bayern Münih 3 – Chelsea 1
Liverpool 3 – Atletico Madrid 2
Paris Saint-Germain 4 – Atalanta 0
Club Brugge 4 – Monaco 1
Kopenhag 2 – Bayer Leverkusen 2
Eintracht Frankfurt 5 – Galatasaray 1
Manchester City 2 – Napoli 0
Sporting 4 – Kairat 1
Newcastle United 1 – Barcelona 2

İlk hafta sonunda birçok dev takım galibiyet alırken, bazı karşılaşmalarda sürpriz sonuçlar dikkat çekti.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: “Bu tür mağlubiyetler teknik direktörün sorumluluğunda”Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: “Bu tür mağlubiyetler teknik direktörün sorumluluğunda”Spor
Galatasaray – Eintracht Frankfurt maç özeti: Sarı-kırmızılılar Şampiyonlar Ligi’nde 5-1 kaybettiGalatasaray – Eintracht Frankfurt maç özeti: Sarı-kırmızılılar Şampiyonlar Ligi’nde 5-1 kaybettiSpor
Frankfurt’un genç yıldızı Can Uzun kimdir? Galatasaray maçında dikkat çektiFrankfurt’un genç yıldızı Can Uzun kimdir? Galatasaray maçında dikkat çektiSpor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

uefa şampiyonlar ligi
Günün Manşetleri
“Türkiye, Çin, Rusya ittifakı bir uygarlık tercihidir”
Merkez Bankası rezervlerinde gerileme
CHP’nin Olağanüstü Kurultayı kesinleşti
Savunma Sanayii Başkanı Görgün konuştu
"Sanayide istihdamı 6 milyon 700 bine çıkardık"
Türkiye’nin kısa vadeli borcu yüzde 1,1 arttı
Erken uyarı sistemleri ve dayanıklılık stratejisi yolda
33 ilde DEAŞ operasyonu: 51 gözaltı
Diyanet İşleri Başkanlığı’na atama
Abdullah Özdemir’den Özgür Özel'e sert sözler
Çok Okunanlar
AFAD açıkladı: Osmaniye'de deprem AFAD açıkladı: Osmaniye'de deprem
Galatasaray – Eintracht Frankfurt maç özeti Galatasaray – Eintracht Frankfurt maç özeti
“Bu tür mağlubiyetler teknik direktörün sorumluluğunda” “Bu tür mağlubiyetler teknik direktörün sorumluluğunda”
Garmin Venu 4 özellikleri ve fiyatı Garmin Venu 4 özellikleri ve fiyatı
Meteoroloji uyardı: Bardaktan boşanırcasına yağacak! Meteoroloji uyardı: Bardaktan boşanırcasına yağacak!