İstanbul'da, İngiliz takımları Liverpool ve Chelsea arasında oynanacak UEFA Süper Kupa final maçı sebebiyle 15 bin polis görevlendirildi.

Liverpool ile Chelsea arasında oynanacak UEFA Süper Kupa final maçı nedeniyle kentte 15 bin polisin görevlendirildiği bildirildi.



İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bu akşam 22.00'de Vodafone Park Stadyumu'nda Liverpool ile Chelsea arasında oynanacak futbol müsabakası sebebiyle alınan emniyet tedbirleri kapsamında, stat ve çevresinde 8 bin 500, kent geneli havalimanı, meydanlar ve otellerde toplam 15 bin polisin görev yapacağı belirtildi.



Maç sebebiyle stadyum çevresindeki bazı yollar trafiğe de kapatılmıştı.