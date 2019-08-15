Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Liverpool ile Avrupa Ligi şampiyonu Chelsea, Süper Kupa mücadelesinde Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Liverpool, normal süresi 1-1, uzatma bölümü 2-2 tamamlanan maçta Chelsea'ye penaltılarda 5-4 üstünlük kurarak UEFA Süper Kupa'nın sahibi oldu.

Liverpool, normal süresi 1-1, uzatma devreleri 2-2 biten maçta Chelsea'ye penaltılarla 5-4 üstünlük sağlayarak UEFA Süper Kupa'nın sahibi oldu.

48. dakikada Liverpool, beraberliği yakaladı. Firmino, Fabinho'nun ceza sahasına havalandırdığı topa hareketlendi. Firmino'nun kale sahasına indirdiği meşin yuvarlağı önünde bulan Mane'nin ilk vuruşunda kaleci Kepa gole izin vermese de seken topu tamamlayan Senegalli futbolcu, durumu 1-1'e getirdi.

75. dakikada Liverpool gole yaklaştı. Henderson'ın kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktası üzerinde bulunan Wijnaldum, topu Salah'ın önüne doğru yuvarladı. Salah'ın sol çaprazdan yaptığı vuruşta yerden giden topu Kepa çeldi. Kale sahası önüne seken topa hareketlenen Van Dijk'ın vuruşunda Kepa'nın kurtardığı meşin yuvarlak, direğe de çarparak oyun alanına döndü. Kale sahasında oluşan karambolde Chelsea savunması topu uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın normal süresi 1-1 sona erdi ve uzatma devrelerine geçildi.



Uzatmalar

95. dakikada Liverpool golü buldu. Firmino, Mane'nin pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına girdi. Son çizgiye hareketlenen Firmino'nun yerden gönderdiği pasta sol çaprazdan yaptığı düzgün vuruşla topu ağlara gönderen Mane, takımını 2-1 öne geçirdi.

101. dakikada Chelsea, penaltıdan eşitliği yakaladı. Maçın hakemi Frappart, kaleci Adrian'ın ceza sahasında Abraham'a yaptığı müdahale sonrası penaltı noktasını gösterdi. Topun başına gelen Jorginho, penaltıyı gole çevirdi: 2-2

İlk uzatma devresi 2-2'lik skorla tamamlandı.

113. dakikada Chelsea gole yaklaştı. Abraham'ın pasında topla buluşan Mount'un ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta kaleci Adrian, meşin yuvarlağı çeldi.

İkinci uzatma devresi de 2-2 sona erdi ve maçın galibi penaltı atışlarıyla belirlendi.



Penaltılar

Liverpool'un penaltılardaki gollerini Firmino, Fabinho, Origi, Alexander-Arnold ve Salah attı.

Chelsea'de penaltı vuruşlarını Jorginho, Barkley, Mount ve Emerson gole çevirdi. Chelsea adına Abraham penaltı atışından faydalanamadı.

Liverpool, penaltılarda rakibine 5-4 üstünlük sağladı ve UEFA Süper Kupa'yı müzesine götürdü.