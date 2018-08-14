Futbolda 43. UEFA Süper Kupa, İspanya'nın Real Madrid ile Atletico Madrid takımları arasında yapılacak maç sonucu sahibini bulacak. Kupa tarihinde ilk kez aynı kentin takımları karşılaşacak.

Futbolda 43. UEFA Süper Kupa, İspanya'nın Real Madrid ile Atletico Madrid takımları arasında yarın yapılacak maç sonucu sahibini bulacak.

Geçen sezon Avrupa'nın kulüpler bazında iki büyük kupasını kazanan takımlarını karşı karşıya getiren UEFA Süper Kupa maçı, Estonya'nın başkenti Tallinn'de oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid ile UEFA Avrupa Ligi kupasını müzesine götüren Atletico Madrid, UEFA Süper Kupa'yı kazanmak için mücadele edecek.



Madrid derbisi



Real Madrid ile Atletico Madrid arasındaki 2018 UEFA Süper Kupa maçında, kupa tarihinde ilk kez aynı kentin takımları karşılaşacak.



İlk defa 1972'de düzenlenen ve 1998'den itibaren çift maç usulü yerine tek karşılaşmayla sahibini bulan UEFA Süper Kupa'da, 7. kez de aynı ülkeden kulüpler karşı karşıya gelecek.



İtalyan ekipleri Milan ile Sampdoria 1990, Parma ile Milan 1993, İspanyol temsilcileri Barcelona ile Sevilla 2006 ve 2015, Real Madrid ile Sevilla 2014 ve 2016 yıllarında Süper Kupa için mücadele etti.



1990'da Milan, Sampdoria'yı 1-1 ve 2-0'lık sonuçlarla saf dışı bırakarak şampiyon oldu. 1993'te ilk maçı 1-0 kaybeden Parma, rövanşı uzatmalar sonunda 2-0 kazanarak kupaya uzandı.



2006'da Sevilla, Barcelona'yı 3-0, 2014'te Real Madrid, Sevilla'yı 2-0 mağlup etti. 2015 ve 2016 şampiyonları uzatmalarda belli oldu. 2015'te Barcelona, Sevilla'yı 5-4, 2016'da da Real Madrid, Sevilla'yı 3-2 yendi.



2018 ise aynı kentin takımlarının karşılaşacağı ilk UEFA Süper Kupa maçı olarak tarihe geçecek.



Real rekorlar için sahada



UEFA Şampiyonlar Ligi'ni üst üste 3 kez kazanan tek kulüp Real Madrid, aynı başarıyı UEFA Süper Kupa'da da yakalamayı hedefliyor. Son 2 yılın şampiyonu Real Madrid, bunu başarırsa 1989 ve 1990'da kupayı kaldıran Milan ile paylaştığı rekoru tek başına ele geçirecek.



Real Madrid ayrıca kupayı 5. defa müzesine götürerek Barcelona ve Milan'ın paylaştığı UEFA Süper Kupa'yı en fazla kazanan kulüp rekoruna da ortak olmak istiyor.



Çıktığı son 4 maçta da (2002, 2014, 2016, 2017) kupayı kaldıran Real Madrid, 1998 ve 2000'de ise kaybeden taraftı.



Atletico Madrid ise tarihindeki 2 Süper Kupa karşılamasından da (2010, 2012) galip ayrıldı.



En çok Milan ve Barcelona kazandı



UEFA Süper Kupa'yı en çok müzesine götüren ekipler İtalya'nın Milan ve İspanya'nın Barcelona takımları oldu.

Barcelona ve Milan, bu büyük organizasyonda beşer kez mutlu sona ulaştı. Barcelona 4, Milan ise 2 kez Süper Kupa'da maçlarını kaybetti.

Galatasaray 2000'de kupayı müzesine götürdü



UEFA Süper Kupa'yı 2000'de Galatasaray kazanma başarısı gösterdi.



Monaco'da 25 Ağustos 2000'de yapılan maçta İspanya'nın Real Madrid takımını 1-1 biten normal süre sonrasında Mario Jardel'in "altın golü" ile 2-1 yenen sarı-kırmızılı ekip, kupayı Türkiye'ye getirdi.



24 ayrı takım sevindi



Kupayı, geçmişte 12 ülkeden, 24 farklı takım kazandı.



Kupada İtalya'nın Milan ve İspanya'nın Barcelona takımları beşer, İspanyol ekibi Real Madrid 4, İngiltere'den Liverpool ise 3 kez mutlu sona ulaştı.



UEFA Süper Kupa'ya ayrıca Ajax, Anderlecht, Juventus, Valencia ve Atletico Madrid ikişer, Aberdeen, Aston Villa, Chelsea, Dinamo Kiev, Galatasaray, Lazio, Manchester United, Mechelen, Nottingham Forest, Parma, Porto, Steaua Bükreş, Sevilla, Zenit ve Bayern Münih de birer kez sahip oldu.



İspanyollar son 9 kupanın 8'ini aldı



İspanyol ekipleri son 9 Süper Kupa'nın 8'inde şampiyonluğa ulaştı.



Barcelona ile 2009'da başlayan seri, 2010 ve 2012'de Atletico Madrid, 2011 ve 2015'te Barcelona, 2014, 2016 ve 2017'de de Real Madrid ile devam etti.

Bu süreçte sadece Almanya'nın Bayern Münih ekibi, 2013'te İngiltere temsilcisi Chelsea'yi penaltılarla 5-4 yenerek Süper Kupa'yı kazandı.



1,7 milyon avroluk maç



UEFA Süper Kupa maçında yarın karşılaşacak İspanya'nın Real Madrid ve Atletico Madrid takımlarının toplam futbolcu değeri 1 milyar 784 milyon 300 bin avro.



Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olan Real Madrid'in tahmini piyasa değeri 977 milyon 300 bin avro, UEFA Avrupa Ligi'nde zafere ulaşan Atletico Madrid'in ise 807 milyon avro oldu.



Real Madrid'den Galli futbolcu Gareth Bale 90 milyon avro ve Atletico Madrid'den Antoine Griezmann 120 milyon avro bonservis bedelleriyle en pahalı futbolcular olarak göze çarptı.