UEFA ülke puanında son durum: Türkiye ilk 10'da!

Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi Play-off mücadelelerinin ardından UEFA ülke puanı listesi güncellendi.

Avrupa kupalarındaki temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor'un çıktığı play-off maçlarının ardından UEFA ülke puanı klasmanı yeniden şekillendi.

Süper Lig ekiplerinin sergilediği performansla birlikte Türkiye'nin toplam puanı 49.875 olarak kayıtlara geçti.

Mevcut puan durumu, Türkiye'nin üst sıralardaki ülkelerle arasındaki farkı kapatması ve arkasındaki Çekya ile mesafeyi koruması açısından büyük önem arz ediyor.

İşte güncel durum:

1. İngiltere: 112.352

2. İtalya: 97.017

3. İspanya: 91.109

4. Almanya: 88.188

5. Fransa: 79.212

6. Portekiz: 69.266

7. Hollanda: 66.595

8. Belçika: 61.450

9. Türkiye: 49.875

10. Çekya: 47.625

